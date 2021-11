En Oaxaca, colectivos y organizaciones feministas colocan “Monumenta contra feminicidio y violencia feminicida”

-Denunciaron que la alerta por violencia de género en la entidad, ha sido manejada como simulación, sexenio de Murat es el más violento contra las mujeres afirmaron

José Cruz/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este jueves colectivos, organizaciones, víctimas y familiares de víctimas de violencia y feminicidio, instalaron en la fuente de las 8 regiones de la ciudad capital la primera “Monumenta contra feminicidio y violencia feminicida“, además exigieron a las autoridades del Gobierno del Estado que se haga justicia a las mujeres que han sido víctimas de estos delitos.

En su pronunciamiento, dijeron que el sexenio del Gobernador Alejandro Murat Hinojosa es el más violento, ya que en cinco años se han registrado 574 feminicidios, además señalaron que la alerta de violencia de género que se emitió para 40 municipios de la entidad se ha manejado como una simulación, pues lejos de disminuir los casos, estos van aumentando.

Calificaron de ineptos a varios funcionarios y funcionarias del Gobierno del Estado, entre ellos el el mandatario oaxaqueño, el Fiscal General de Oaxaca Arturo Peimbert Calvo, el Director de los Servicios de Salud de Oaxaca Juan Carlos Márquez Heine, la titular de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña Ana Vázquez Colmenares, el Presidente Municipal de la capital Oswaldo García Jarquín, la titular de la Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afromexicano Nayeli Hernández García.

Además denunciaron que es lamentable que la Fiscalía y las instancias de impartir justicia en Oaxaca no han hecho su labor, ya manifestaron que no se atienden las denuncias y muchos menos se dicta sentencia a los culpables de violentar a las mujeres y de matarlas, otro dato que revelaron es que los diversos colectivos feministas tienen un registro de más de mil 400 mujeres desaparecidas, cuyos casos no tienen avance en las investigaciones.

En la fuente de las 8 regiones las mujeres instalaron un plantón desde el pasado martes, en ese lugar hicieron un altar para recordar a las mujeres que han perdido la vida o que han sido violentadas, la monumenta que colocaron consiste en una placa de acero de 3 metros de altura, 40 centímetros de ancho, la obra fue realizada por el colectivo “Chicatanas“.

Esta actividad se llevó a cabo en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el cual se conmemora desde 1999 el 25 de noviembre, además desde 2008 la ONU y los países asociados conmemoran el 25 de cada mes como el día naranja, para hacer conciencia en la población y erradicar la violencia hacia las mujeres.

