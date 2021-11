Defenderemos nuestras tierras, no nos someteremos a chantajes: Autoridades auxiliares de Santiago Mitlatongo

-Señalan que fue la comunidad de Santa Cruz Mitlatongo quien rompió un pacto de paz que se había firmado el pasado 3 de octubre.

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Autoridades auxiliares de la comunidad de Santiago Mitlatongo, perteneciente al municipio de Asunción Nochixtlán, dijeron que defenderán sus tierras y que no se van a someter a los caprichos de la comunidad de Santa Cruz Mitlatongo, que pertenece al municipio de Magdalena Jaltepec.

En conferencia de prensa ofrecida este jueves frente a palacio de gobierno, el Representante del Comisariado de Bienes Comunales Constantino López Benítez, señaló que fue la comunidad de Santa Cruz Mitlatongo quien rompió un pacto de paz que se había firmado el pasado 3 de octubre.

Además comentó que el Jefe de Vigilancia Olegario Bautista Santiago, fue la persona que lamentablemente perdió la vida en el enfrentamiento armado que se dio entre ambas comunidades el pasado 23 de noviembre, López Benítez comentó que los habitantes de Santa Cruz Mitlatongo atacaron al hoy occiso cuando regresaba de recoger sus cosechas.

Es importante hacer mención que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), inició una carpeta de investigación por estos hechos, para ello se desplegó a elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Ministerios Públicos y peritos para recabar evidencias que permitan dar con los responsables del ataque armado.

En septiembre de 2020 habitantes de Santiago Mitlatongo retuvieron a las autoridades auxiliares y agrarias para pedirles que se resuelva el conflicto con Santa Cruz Mitlatongo, el 16 de agosto de 2021 pobladores de Santa Cruz Mitlatongo reportaron una agresión de parte de la otra comunidad hacia personas que trabajaban en su parcela, en aquella ocasión una persona resultó herido por una bala, el policía José Antonio Guzmán Santiago fue privado de su libertad y más tarde fue encontrado sin vida.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario