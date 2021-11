Confirma Comité de “Zuzul” apertura de balneario

-Tras más de 20 meses cerrado y por acuerdo de asamblea, este centro recreativo contará con todas las medidas de seguridad.



Alex Morales



Valle Nacional, Oaxaca.- El Comité del centro ecoturistico de “Zuzul” anuncia que después de más de 20 meses cerrado, el balneario abrirá sus puertas al público este jueves 25 de noviembre, una vez acordado en la asamblea de ejidatarios del pasado domingo, por lo que a través de su página oficial dan a conocer esta información.



Según lo señalado, las puertas donde se encuentra el ojo de agua iniciara actividades desde las 10 de la mañana cerrando hasta las 8 de la noche, por lo que aseguran que las instalaciones contarán con las medidas sanitarias recomendados por el sector salud, esto para mantener la seguridad contra el covid, tanto para los visitantes como para los prestadores de servicios, asegurando que la protección estaría garantizada para todos.



Ante situaciones de inseguridad registradas tiempo atrás, la comunidad de Vega del Sol, lugar donde se encuentra el emblemático balneario, creo una caseta de vigilancia en la entrada de la población para supervisar la llegada de las personas, lo que ayudará a mantener la seguridad de los visitantes que van a disfrutar de este centro de esparcimiento, donde esperan la llegada de cientos de visitantes que han mostrado el interés de asistir, una vez que abran sus puertas.



Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario