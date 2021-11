Cierran acceso a San Bartolo por socavón; esperan concluir trabajos por la noche

-El cierre de este punto, provocó que los automovilistas tuvieran que buscar rutas alternas

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Este martes, habitantes de la comunidad de San Bartolo cerraron el acceso a la comunidad, debido a los trabajos de rehabilitación de un socavón que se formó en días pasados, provocando afectaciones a los automovilistas que cruzan por el lugar.

El agente de la Comunidad de San Bartolo, Paulino Soto, dio a conocer que desde días antes empezaron a tener problemas con una fuga de agua, lo que a su vez provocó daños en la tubería del drenaje, y con las lluvias, las afectaciones fueron más graves debido a que se formó un socavón.

Por el tamaño del socavón tuvieron que cerrar la calle principal de la comunidad de San Bartolo, dejando sin este acceso a cientos de automovilistas que diariamente pasan por el lugar, y no solo de esta comunidad si no también de aquellos que viajan de otros lugares como Loma Bonita, Ciudad Isla y otros más cercanos.

Los trabajos, mencionó el agente, que se esperan que concluyan este mismo martes, y de ser posible el acceso lo abrirían por la noche, sin embargo, todo dependerá de tener o no el material necesario para rellenar el socavón.

Cabe hacer mención que la comunidad de San Bartolo es paso obligado de automovilistas que van hacia el municipio de Loma Bonita y comunidades vecinas, por lo que el agente aseguró que una vez que compacten el punto afectado, tratarán de que pronto se pavimente.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario