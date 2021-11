Canal Once realiza grabaciones con Tallera Colectiva de Tuxtepec para programa “Afro México”

-Este proyecto se retoma este año, pero comenzó en 2019 y consta de varios capítulos en donde se difunde información de esta cultura y sus raíces en la región.



Tuxtepec, Oaxaca. – Con la intención de documentar las experiencias sobre la identidad afrodescendiente en la región que tiene que ver con el sotavento oaxaqueño, Canal Once de México realiza grabaciones en Tuxtepec y sus alrededores de la mano de la asociación cultural de Tuxtepec “Tallera Colectiva”.

El director de la asociación cultural en Tuxtepec, Shakyamuni Chavarro Russell, comentó en entrevista para TVBUS que Canal Once comenzó grabaciones con anterioridad, con el fin de recopilar sobre la identidad afrodescendiente en la región y a lo largo de una franja fronteriza entre Veracruz, Tabasco y Oaxaca.



Chavarro Russell, comentó que esta televisora educativa lanzará el programa llamado “Afro México”, el cual consta de varios capítulos y en esta ocasión, las filmaciones que se realizaron en meses y días pasados fueron para darle continuidad a la investigación sobre el tema de la afro descendencia y de los pueblos negros.



Esto permitirá a la comunidad de la región y principalmente a los tuxtepecanos, conocer un poco acerca de sus orígenes de la historia, que de pronto no se ve clara desde la ejecución del baile de flor de piña hace unos 60 años, lo que causó confusión y se fueran perdiendo las raíces de la región.



Esta participación revelará detalles de desconocidos de nuestra cultura e identidad, así como del porqué de la gastronomía en la región, la vestimenta, el habla, la arquitectura que ya no se percibe como hace más de treinta años y que era muy parecida a Tlacotalpan u Otatitlán, entre otros elementos y celebraciones que se comparten.



Cabe resaltar que canal Once es la primera televisora pública, educativa y cultural en México, y pionera en América Latina, desde 1959 y que en conjunto con las distintas asociaciones culturales del país, ha ido recabando toda esta información y le ha brindado la difusión para su conocimiento a las nuevas generaciones.



