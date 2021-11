Aprueba Legislatura de Oaxaca instalación de las Comisiones Permanentes

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 24 de noviembre de 2021.- Este miércoles el pleno de la LXV legislatura, aprobó la conformación e instalación de las comisiones permanentes, que serán las encargadas de atender, resolver y dictaminar los casos que se presenten en sus respectivos asuntos durante los 3 años que de ejercicio legal.

Esto se logró mediante un acuerdo parlamentario de congresistas integrantes de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), se aprobó la conformación de las comisiones, así como la designación de las legisladoras y los legisladores que presidirán cada una de ellas, quedando de la siguiente manera.

La Comisión de Administración Pública, la presidirá Nancy Natalia Benítez Zárate; Administración y Procuración de Justicia, Lizzet Arroyo; la de Agropecuaria, Forestal, Minería y Pesca, será dirigida por Ysabel Martina Herrera Molina; Agua y Saneamiento, por Eva Diego Cruz; Pueblos Indígenas y Afromexicano, por Reyna Victoria Jiménez Cervantes, y la Comisión de Cultura, Juventud y Cultura Física y Deporte, por Samuel Gurrión Matías.

También, en la Comisión de Democracia y Participación Ciudadana, será presidenta Yesenia Nolasco Ramirez; en la de Derechos Humanos, Tania Caballero Navarro; en la de Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Artesanal, Leticia Socorro Collado Soto, y la Comisión Bienestar y Fomento Cooperativo, será presidida por Dennis García Gutiérrez.

En la comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Juana Aguilar Espinoza será quien encabece sus trabajos, en la de Estudios Constitucionales, será Luisa Cortes García; Jaime Santiago Ambrosio dirigirá la de Fortalecimiento y Asuntos Municipales y Lizbeth Concha Ojeda la de Gobernación y Asuntos Agrarios

Mientras tanto, la Comisión de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, será dirigida por Xóchitl Jazmín Velázquez Vázquez; la de Hacienda, por Freddy Gil Pineda Gopar; la de Igualdad de Género, por Elvia Gabriela Pérez López y la de Infraestructuras, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, por Luis Alfonso Silva Romo.

En la comisión Instructora, presidirá los trabajos Minerva Leonor López Calderón; en la de Medio Ambiente, Energías Renovables y Cambio Climático, Melina Hernández Sosa; en la de Movilidad, Comunicaciones y Transportes, Nicolás Enrique Feria Romero; en la de Presupuesto y Programación, Sergio López Sánchez; en Protección Civil, Horacio Sosa Villavicencio; en la de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, Sesul Bolaños López y en la Comisión de Salud, Haydeé Irma Reyes Soto.

La Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana, estará a cargo de María Luisa Matus Fuentes; la de Trabajo y Seguridad Social, de Adriana Altamirano Rosales; en la comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Congreso, Abierto, fungirá como presidente Leonardo Díaz Jiménez; en la Turismo, Luis Eduardo Rojas Zavaleta; en la de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, Luis Alberto Sosa Castillo y en la de Vigilancia del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, Miriam de los Angeles Vásquez Ruíz.

La del Corredor Interoceánico y Programas de Desarrollo Regional, será encabezada por Rosalinda López García; la de Migración y Asuntos Internacionales, por Concepción Rueda Gómez; la de Vigilancia y Seguimiento del Sistema Estatal de Planeación, por César David Mateos Benítez y la de Vigilancia de la Deuda Pública del Estado, por Pablo Díaz Jiménez.

Dichas comisiones tendrán la tarea de convocar a sesiones ordinarias, extraordinarias y de trabajo, para supervisar, estudiar y dictaminar las iniciativas y puntos de acuerdo que deriven de su denominación y las que correspondan dentro del ámbito de su competencia, como lo establece el reglamento Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, a fin de cumplir con el trabajo Legislativo.

