SEIEBO instala bloqueos en Oaxaca, exigen firma de contrato colectivo de trabajo

-Los manifestantes están bloqueando 3 puntos de la ciudad de Oaxaca de Juárez, el crucero del estadio de béisbol, el crucero de 5 señores y la avenida universidad.

José Cruz/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este miércoles integrantes del Sindicato de Empleados de Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca (SEIEBO), bloquean el crucero de 5 señores en la ciudad capital, para exigir al Gobierno del Estado la firma del contrato colectivo de trabajo, para llevar a cabo el bloqueo, utilizan unidades del transporte urbano.

Los manifestantes están bloqueando 3 puntos de la ciudad de Oaxaca de Juárez, el crucero del estadio de béisbol, el crucero de 5 señores y la avenida universidad, afectando de manera considerable el tráfico en la capital, además al tomar las unidades del transporte urbano, generó molestia de los usuarios, quienes tuvieron que transbordar para llegar a sus destinos.

La representación sindical comentó que esta gremial de reciente conformación cuenta con 220 trabajadores, quienes tienen más de 20 años laborando en las comunidades más alejadas y marginadas de la entidad, a quienes no se les reconoce la labor que realizan, por lo que piden igualdad de condiciones, ya que argumentan que el Director del IEBO Alejandro Aroche Tarasco, privilegia a otros sindicatos.

Finalmente dijeron que en caso de no tener respuesta a esta petición, iniciarán un paro de labores en los 170 municipios dónde labora el personal agremiado al SEIEBO, lo cual afectará a unos 22 mil alumnos que estudian en este sub sistema del nivel medio superior, incluso no descartar ampliar los bloqueos a otros puntos de la capital.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario