En zafra 2021-2022, buscarán moler alrededor de un millón y medio de toneladas de caña

Será el próximo lunes que inicie la zafra

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Será el próximo 22 de noviembre inicie la zafra 2021-2022 en el municipio de Tuxtepec, en la que se tiene previsto cortar 23, 414 hectáreas de caña, y con una meta de molienda de 1, 497, 482 toneladas.

El Presidente de la Asociación de Cañeros de la Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR) Gonzalo Castellanos González, dijo que será el próximo lunes que inicien con las pruebas de molienda y el arranque oficial de la molienda será el 26 de noviembre, siendo una molienda diaria de 8, 174 toneladas que se tienen contempladas, sin embargo, como CNPR tienen una meta de molienda de 696, 972 toneladas, lo que representa un 47% del total de la molienda.

Debido a la pandemia se le apoya con lo necesario a los cortadores, esto es dotación de cubrebocas, gel antibacterial, detergente, así como bombas sanitizantes para las camionetas y para los albergues, además de termómetro para las temperaturas, que son gastos solventados por los productores, y que era un gasto que no estaba contemplado anteriormente.

Se espera que sea el próximo 27 de mayo que se termine esta zafra, por lo que durante estos meses se espera una derrama económica en este sector productivo, ya que no solo hay beneficio para los productores, sino también para los cortadores que provienen de toda la región.

