Volcadura deja 20 lesionados en la carretera Huautla – Teotitlán

-El chofer de la unidad de la línea AU se dio a la fuga, afortunadamente no hubo pérdida de vidas y solamente 5 de los lesionados ameritaron traslado para hospitalización



Ángel Camarena



Tuxtepec, Oaxaca.– Al menos 20 personas lesionadas y daños materiales , es el saldo preliminar de la volcadura de un autobús de la línea AU en la carretera Huautla – Teotitlán, la tarde de este viernes.



De acuerdo con información del medio Ruta 135 el accidente se registró alrededor de las 13:00 horas, en el tramo Plan de Guadalupe, Los Naranjos de San Jerónimo Tecoatl, cuando se dirigía a la ciudad de Puebla.



Según los testigos, el accidente presuntamente se registró ante la negligencia del chofer, quien se durmió mientras conducía, lo que provocó que la unidad se estampara contra el cerro y después volcar en una curva, quedando recostado sobre el asfalto.



El operador del autobús de la línea AU marcado con el número 4728 emprendió la huida luego de salir ileso del accidente y dejar a sus pasajeros a la suerte.



Al lugar arribaron cuerpos de rescate del municipio de San Jerónimo Tecoatl y Santa María Teopoxco.



Los primeros reportes de las autoridades indicaron que de las 20 personas lesionadas, 5 de ellas ameritaron traslado al hospital de Huautla de Jiménez y el resto solo tuvieron heridas leves fueron llevados a revisión médica a San Jeronimo Tecoatl.

