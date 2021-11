Tras acuerdos se reanuda servicio de recolección de basura en Oaxaca

-El próximo 22 de noviembre se llevará a cabo otra reunión de trabajo para dar seguimiento al cumplimiento de dichos acuerdos



José Cruz/Mario Romero



Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Luego de llegar a acuerdos entre el Sindicato 3 de marzo y el gobierno municipal de la capital, este viernes después del medio día se reanudó el servicio de recolección de basura, por lo que en las próximas horas las calles del centro histórico y el zócalo estarán libres de desechos.



Esta información fue confirmada por medio de un comunicado emitido por el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez que preside Oswaldo García Jarquín, quien aceptó firmar una minuta en la que se compromete a resolver de manera inmediata el pago del combustible para las unidades recolectoras.



En el documento también se estableció que las demás demandas del sindicato como el pago de prestaciones y aportaciones sindicales, así como el del seguro de vida y finiquitos serán cubiertos a la brevedad, incluso el próximo 22 de noviembre se llevará a cabo otra reunión de trabajo para dar seguimiento al cumplimiento de dichos acuerdos.



Cabe recordar que este viernes a las 6 de la mañana el sindicato 3 de marzo inició una serie de bloqueos, mismos que fueron levantados después, ya que se había instalado una mesa de diálogo, una vez terminada las propuestas fueron expuestas a la base trabajadora, quienes aceptaron dichas propuestas, por lo que se procedió a reanudar el servicio de recolección.

