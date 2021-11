Trabajadores del SIFEDS bloquean oficinas de los SSO en la colonia reforma de la capital

-Exigen la recontratación del personal eventual despedido, respeto a sus derechos laborales y suministro de material y equipo médico

Mario Romero

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este viernes integrantes de la Sección 30 del Sindicato Federal Democrático de Salud (SIFEDS), se manifestaron y bloquearon las oficinas alternas de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), para exigir la recontratación del personal eventual que fue despedido en el mes de septiembre.

Otras de las demandas de los manifestantes son que se dejen de descontar las cuotas para la atención médica y de pacientes, así como el suministro de material y equipo que existe en hospitales y centros de salud, también piden que se instale una mesa de diálogo con el Secretario de Salud Juan Carlos Márquez Heine y con el Gobernador Alejandro Murat Hinojosa.

Señalaron que tampoco cuentan con vacunas y quimioterapias para atender a los pacientes con padecimientos oncológicos pediátricos, por esta razón mencionaron que mantendrán las tomas de las oficinas ubicadas en la colonia reforma, hasta tener una respuesta de parte de las autoridades del Gobierno del Estado y de los Servicios de Salud de Oaxaca.

Finalmente pidieron que se respeten sus derechos laborales y que se recontrate al personal, ya que esto ha provocado que no haya suficiente personal médico, administrativo y de enfermería en varios hospitales y centros de salud, situación que también afecta a los pacientes.

