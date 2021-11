Tendrá Valle Nacional mural enfocado en la iconografía chinanteca

-Esta obra que cuenta con una extensión de10x3 metros estará ubicada en el parque central, en un espacio que quedará como área verde.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Basado en la iconografía chinanteca, Valle Nacional por fin contará con una obra artística enfocada en su historia y en su cultura, una obra perfeccionada en técnica de relieve en cemento tipo monumento y creada por el artista pintor y escultor, Marco Antonio Mil Mina.

Y fue así que el artista describió que este mural, estará basado en los colores del huipil como un homenaje a una de las etnias más importantes de todo Oaxaca.

Con una extensión de 30 metros cuadrados, este mural- estatua que estará frente al parque central, será una de las obras más emblemáticas y significativas de los 3 que se piensan crear en la barda perimetral de ese espacio público, que divide la iglesia católica de esta población y que además de que en ese mismo lugar, se creará un área verde, espacio de esparcimiento para los Vallenses.

Destacó el artista originario de San Pedro Ixcatlán que en base a la historia de este municipio Chinanteco y con investigación antropológica, se esta creando una obra que se identifique con los vallenses, utilizando técnicas semejantes como el brocado, colores y sobre todo, la semblanza de una mujer chinanteca, misma que debe quedar concluido según el plazo determinado, este mural quedará listo para finales de noviembre por lo que asegura que a principios de diciembre, podría ser inaugurado por el presidente actual Rey Magaña García.

De esta manera, se confirma que en el espacio donde se encontraba la zona comercial ambulante, quedará como espacio público quedando pendiente que en ese mismo, podría instalarse un gimnasio al aire libre aprovechando este espacio para beneplácito de la misma ciudadanía.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario