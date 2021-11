Siempre Alerta y Restaurando México, llaman a evitar abuso sexual en menores

-Es importante que desde casa se inculque una cultura en los menores, que ayude a que no sean víctimas de este delito.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- En el marco de la firma de un convenio de colaboración entre Siempre Alerta y Restaurando México, los integrantes de estas asociaciones llamaron a los padres de familia a cuidar a los menores para evitar abusos sexuales, ya que un 86% de los abusos se dan en casa.

La Directora y Fundadora de Siempre Alerta Perla Jiménez Cruz dio a conocer que es importarte que para evitar los abusos en menores de edad, es indispensable que haya una protección para éstos, además de que pueden prevenirlo a través de herramientas básicas, principalmente la confianza hacia unos integrantes de la familia.

Puntualizó que es indispensable que los menores conozcan el valor que tienen, y sobre todo que nadie puede tocar su cuerpo sin su autorización, además de que tampoco pueden ser obligados a ver o tocar el cuerpo de otra persona, por eso la importancia de inculcarles esto en casa “de que ellos valen, de que son importantes y que nadie puede tocar su cuerpo, cuando ellos tienen esto en mente y que ellos tienen el valor para decir no, ellos podrán defenderse y si cuentan con cinco personas de confianza pueden acercarse a ellos y decirle lo que pasa” reiteró.

Dijo que es obligación de todos evitar el abuso sexual en los niños, aunque no los conozcamos debe de existir la obligación de protegerlos, “no es posible que nosotros nos quedemos atacados para no tomar medidas de prevención”, por lo que llamó a actuar para todos los menores.

El cambio de gestos y emociones son indicios que un menor está sufriendo algún tipo de abuso, por lo que este viernes firmaron un convenio entre Siempre Alerta y quienes este sábado tendrán una conferencia enfocada en el tema de Trata de Personas, además de que hasta el 2024 estarán implementando acciones que ayuden a que no se den este tipo de delitos principalmente la trata de personas y el abuso sexual en niños.

