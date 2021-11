Se compromete Armando Contreras con maestros de Juchitán a consolidar un gobierno de izquierda en Oaxaca

-Señaló que como candidato y futuro gobernador trabajará sin robar, sin engañar y sin traicionar al pueblo, además sin endeudar a Oaxaca



Jorge Acevedo



Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.- El Diputado Federal Armando Contreras Castillo informó que el día de ayer el Consejo Nacional de MORENA eligió a 4 perfiles que participarán en la encuesta para elegir al candidato o candidata al Gobierno de Oaxaca, esto en el marco del Primer Congreso Político Formativo de la Sección 22.



Ante el magisterio, Contreras Castillo se comprometió en instaurar un gobierno de izquierda en la entidad donde la base sea fortalecer la educación pública que es la base del progreso del pueblo y donde la fuente principal son los maestros por lo que gobernará con el magisterio en caso de salir favorecido en la encuesta.



Señaló que como candidato y futuro gobernador trabajará sin robar, sin engañar y sin traicionar al pueblo, además sin endeudar a Oaxaca, haciendo obras de alto impacto, con austeridad, sin lujos, combatiendo la corrupción y apoyando al Presidente Andrés Manuel López Obrador.



Y es que Armando Contreras fue invitado a participar en este primero Congreso, en el que estuvo acompañado por los Diputados Santiago Manuel y Omar García, este último, sobreviviente de Ayotzinapa, en dicho congreso se abordaron temas educativos, pedagógicos y legislativos.



En su participación, el precandidato de MORENA al Gobierno de Oaxaca comentó que es profesor egresado del Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca (CRENO), licenciado en economía egresado del sistema abierto de la UABJO y fue el primer Presidente del Consejo Estatal de MORENA en Oaxaca, ,mencionó que también fue Secretario de los Pueblos Indígenas.



Finalmente Armando Contreras le dijo a los asistentes que “si les preguntan por un moreno Armando Contreras es el bueno”, lo que fue aceptado con fuertes aplausos.

