Respeto proceso interno de MORENA, aunque no lo comparto: Alberto Esteva

-Comentó que ante los resultados, cumplirá su palabra de no participar en la campaña y tampoco formará parte de la administración estatal.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Alberto Esteva Salinas, quien buscaba la candidatura de MORENA al Gobierno de Oaxaca, manifestó respetar el proceso interno de selección del partido, sin embargo no lo comparte, esto luego de que se dieron a conocer el nombre de las 4 personas que se irán a la encuesta para definir al abanderado de este instituto político.

Fiel a sus convicciones, Esteva Salinas comentó que ante los resultados cumplirá su palabra de no participar en la campaña, no buscará la candidatura por otro partido político y tampoco formará parte de la administración estatal, asimismo dijo que no coordinará la campaña del candidato o candidata en caso de que se lo soliciten.

Además refirió que el próximo 25 de Noviembre dará a conocer los resultados de la encuesta estatal que mandó a hacer y el 7 de diciembre informará los resultados de una encuesta nacional que pagó con sus propios recursos y que deberán coincidir con la que realice MORENA.

Así dio a conocer esta información en su cuenta oficial de twitter:

“@corazn_abierto Daremos a conocer el resultado de las encuestas Local y Nacional el 25 de Noviembre y el 7 de Diciembre. Respeto el proceso de selección de MORENA pero no lo comparto . No participaré en la campaña como anticipe y tampoco formaré parte de la administración!”

Y es que el jueves por la tarde noche el Consejo Nacional de MORENA dio a conocer que Susana Harp Iturribarría con 99 votos, Irma Juan Carlos con 29, Salomón Jara Cruz con 78 sufragios y Armando Contreras Castillo con 22 votos, son los aspirantes a la candidatura de MORENA que se irán a la encuesta, para definir quién será el abanderado de este instituto político en la elección al Gobierno de Oaxaca.

