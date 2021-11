Regidor de Gobernación dice sí a nueva gasera cerca de Casas Geo en Tuxtepec

-Será un expendio de relleno de cilindros, indicó Gaudencio López Solís; existe temor e inconformidad de los habitantes.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Ante las críticas y oposiciones recientes de la construcción de una supuesta gasera, cerca del fraccionamiento “El Santuario o Casas Geo” por parte de sus habitantes, el regidor de gobernación de Tuxtepec Gaudencio López Solís, señaló que la empresa está en su derecho de construir.

López Solís detalló que se trata de un expendio como muchos otros que ya se han construido dentro de la ciudad, en donde se rellenarán solamente cilindros, por lo que dijo que ve bien que haya crecimiento empresarial.

Por otro lado, expresó que también quienes se pronuncian en contra de esa construcción están en su derecho de manifestarse, pero si la empresa cumple con todos los requisitos y trámites legales, podrá construirse sin ningún problema.

