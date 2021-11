Promueve IEEPO el respeto, inclusión, igualdad laboral y no discriminación entre el personal

-Consolidar la cultura de igualdad y respeto es una tarea de todas y todos, señaló el director general del Instituto, Francisco Ángel Villarreal.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 19 de noviembre de 2021.- El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), promueve entre el personal administrativo y educativo, conductas positivas como el respeto, la inclusión, igualdad y la no discriminación en el entorno laboral, valores que se difunden con apoyo de plataformas digitales para consulta de la sociedad en general.

Al respecto, el Director General del Instituto, Francisco Ángel Villarreal señaló que como lo ha puntualizado el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, consolidar la cultura de igualdad y respeto es una tarea de todas y todos, que contribuye a construir una sociedad más equitativa.

Con estas actividades, la autoridad educativa en la entidad contribuye a dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce los derechos humanos para la vida social y política de las personas así como el principio de igualdad entre mujeres y hombres, motivando a garantizar la paridad de oportunidades de desarrollo, sin distinción alguna.

Además de las actividades de capacitación continuas y especializadas que se imparten al personal, el IEEPO creó el micrositio https://www.oaxaca.gob.mx/ieepo/igualdad-laboral-y-no-discriminacion/ donde se puede consultar el material de difusión en este tema, marco jurídico y acciones, como es el tríptico sobre la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación.

Se trata de una certificación voluntaria que reconoce a los centros de trabajo que cuentan con prácticas de igualdad laboral y no discriminación que favorecen el desarrollo integral de sus colaboradoras y colaboradores. Entre los beneficios para la institución destaca una imagen positiva del IEEPO y sus servicios ante la población.

Además, genera mayor compromiso, lealtad e identidad hacia la organización por parte del personal, suscita un ambiente de trabajo a favor de la diversidad, igualdad e inclusión, lo que atrae y retiene talento y disminuye la incidencia de prácticas discriminatorias y de violencia, facilita su tratamiento y solución.

Mediante estas acciones se busca que el IEEPO sea certificado en la Norma Oficial Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación.

Comentarios

