Por poca respuesta a colecta de aceite quemado, llaman a la ciudadanía a colaborar

-Ya entregaron la primera carga de alrededor de 90 litros aproximadamente



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- Hace un mes aproximadamente, se instaló en la Cámara Nacional de Comercio (canaco) el centro de acopio de aceite quemado en el municipio de Tuxtepec, sin embargo, la Responsable de los Proyectos de la Canaco Jennifer Borja Ortega, señaló que la respuesta es lenta.



Dijo que se tiene respuesta de comerciantes que se dedican a la venta de alimentos pero no de la población, por lo que reiteró el llamado a la población para que se sumen a este programa y sea más el aceite que se acopie y se apoye económicamente al patronato del Museo Regional Casa Verde, que es este el objetivo principal.



El pasado viernes se entregó la primera carga que fueron alrededor de 90 litros, y en próximos días se dará a conocer cuánto fue en recurso equivalente, mismo que será entregado para seguir con la construcción del museo regional.

Los centros de acopio que están son en la Canaco, así como en el Balneario ubicado en el muro boulevard y también en la estación de los Bomberos.



La Responsable mencionó que es importante que se sumen, ya que una vez que se cumpla con el museo, pretenden seguir apoyando a quienes lo necesiten, en este caso, serán los bomberos los que logren ser apoyados próximamente.

