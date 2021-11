Incremento en Presupuesto para Oaxaca se debe ocupar en obra pública señala Diputado Nicolás Feria

-Refirió que pueden hacer obras sin gastar muchos recursos, como implementar un programa de bacheo para reparar las vialidades de la ciudad de Oaxaca.

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- El presupuesto que recibirá el Estado de Oaxaca para el 2022 es de 115 mil pesos, 22 mil millones más que en 2021, este monto dijo el Diputado Local Nicolás Feria Romero, se debe utilizar en obra pública, para beneficiar a la población oaxaqueña.

Agregó que se pueden hacer obras sin gastar muchos recursos, como ejemplo mencionó que se debe implementar un programa de bacheo para reparar las vialidades de la ciudad de Oaxaca de Juárez, afirmó que serán vigilantes del proyecto de presupuesto de egresos que envíe el poder ejecutivo, para que el recurso se aplique de manera adecuada.

El legislador por MORENA dijo que la mayoría de las carreteras en la región de la mixteca y de la costa se encuentran en mal estado, como ejemplo mencionó las carreteras que van de Huajuapan a Pinotepa Nacional, de Tlaxiaco a Putla Villa de Guerrero, que es la cabecera del distrito que representa.

Señaló que la reparación de la carretera de Huajuapan a Santiago Juxtlahuaca se está rehabilitando, esto debido a una gestión que realizó cuando fue Presidente Municipal de Juxtlahuaca, dicha gestión dijo, fue en conjunto con otras 27 autoridades municipales, que también se están beneficiando con estos trabajos.

Agregó que en un recorrido que hizo en la obra, se dio cuenta que los trabajos no se estaban realizando de manera adecuada, por lo que acudió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para que se levantara el asfalto y se colocara uno con las especificaciones del proyecto, lo cual se logró.

