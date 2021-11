Exigen habitantes de Jalatlaco cierre definitivo de área de barrido del municipio capitalino

-Señalan que por los problemas de recolección, hay fauna nociva en ese lugar



Mario Romero/José Cruz



Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El barrio de Jalatlaco es uno de los más visitados de la ciudad capital, sin embargo los vecinos piden que se cierre de manera definitiva el área de barrido del municipio capitalino, ya que afirman representa un riesgo para la salud de habitantes y visitantes, debido a los olores fétidos que emanan de ese lugar.



Y es que desde hace dos días los vecinos tomaron ese lugar, el cual liberaron este viernes para que se retiraran los desechos, cabe mencionar que una vez que el sindicato 3 de marzo logró generar acuerdos con el gobierno municipal que preside Oswaldo García Jarquín, llegaron al lugar para limpiarlo.



Los vecinos argumentaron que en ese sitio existe fauna nociva como aves de rapiña, roedores e insectos, los cuales pueden meterse a las viviendas y comercios del barrio de Jalatlaco, lo cual ha generado preocupación en los habitantes y comerciantes de este barrio que es uno de los más visitados por turistas nacionales y extranjeros.



Los desechos que se acumularon, fue por la falta del pago de combustible para las unidades recolectoras de parte del gobierno municipal, por esta razón es que piden que ese espacio ya no sea utilizado para almacenar desechos.

