Disponibilidad del 76.5% de camas para seguir atendiendo pacientes COVID-19 en Oaxaca: SSO

-A la fecha se han recuperado de la enfermedad 76 mil 794 personas desde el inicio de la emergencia sanitaria

-Para este jueves se agregaron 68 casos nuevos, tres muertes y 243 pacientes activos

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 18 de noviembre de 2021.- La demanda de atención en la red hospitalaria para pacientes con complicaciones por COVID-19 mantiene una tendencia constante, tras reportar este 18 de noviembre 76.5% de disponibilidad de camas en general, ello de acuerdo con la base de datos de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

En la última jornada, la dependencia contabilizó el ingreso médico de una persona más, para un total de 102 pacientes en nosocomios públicos y privados. Así también reportó cuatro hospitales trabajando al 100% de su capacidad.

Actualmente, la entidad cuenta con 332 camas disponibles para la atención de la pandemia, sin embargo, la institución llama a todos los sectores de la población a participar responsablemente en la aplicación de las medidas de seguridad sanitaria, con el fin de frenar la expansión del virus y de evitar que el índice de ocupación en el sistema sanitario vuelva a elevarse.

La reapertura de las actividades económicas y sociales debe realizarse de una manera cautelosa y privilegiando la salud, ya que el virus SARS-CoV-2 se mantiene activo en 69 municipios del territorio oaxaqueño, con un global de 243 pacientes que enfermaron en los últimos 14 días y quienes pueden seguir propagando la enfermedad a otras personas.

Para este jueves, la dependencia confirmó tres muertes más a causa del virus, el acumulado llegó a cinco mil 558 víctimas mortales. En cuanto a los casos nuevos, se agregaron 68 a las estadísticas estatales, para un universo de 82 mil 595 positivos.

En tanto, en esta actualización se identificaron 26 municipios con casos nuevos, encabezando la lista Oaxaca de Juárez con 15 contagios, Asunción Nochixtlán con 13, Santa Cruz Xoxocotlán con ocho, Heroica Ciudad de Tlaxiaco con cuatro, así como Santa Lucía del Camino, Santa María Atzompa y Santa María Huatulco con tres casos cada uno, el resto dos y una notificación.

Sobre el comportamiento de la pandemia, a la fecha hay 151 mil 086 personas que presentaron signos y síntomas relacionados a COVID-19, seis mil 039 son sospechosos, 62 mil 452 negativos y 76 mil 794 pacientes ya fueron dados de alta médica, al superar la enfermedad.

Por distribución geográficas los casos positivos y defunciones se distribuyen de la siguiente manera: Valles Centrales sumó para este jueves 50 mil 186 confirmados y dos mil 462 decesos, Istmo 11 mil 753 confirmados y mil 195 defunciones, Tuxtepec cinco mil 524 confirmados y 555 fallecimientos, Costa cinco mil 815 confirmados y 468 decesos, Mixteca seis mil 398 confirmados y 570 muertes, Sierra dos mil 919 confirmados y 308 defunciones.

La dependencia pide a la población que, ante síntomas relacionados a la enfermedad, evite salir de casa, aplique con estricto apego las medidas sanitarias, y en caso de presentar signos de alarma como: dificultad para respirar, pulso y respiraciones aceleradas, fiebre que no se quita, dolor en el pecho o el tórax, deben solicitar atención médica oportuna o llamar al número de emergencia 911.

