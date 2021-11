Designa Organización 23 de Octubre, nuevos coordinadores regional y municipal en la Cuenca

-Así también se pronunciaron en favor de Salomón Jara en el proceso interno que llevará Morena, para elegir a su candidato para el gobierno de Oaxaca.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Ante representantes de los municipios de San Miguel Soyaltepec, Ayotzintepec, San Lucas Ojitlán, Acatlán de Pérez Figueroa, Valle Nacional y Tuxtepec, el dirigente Estatal de la organización 23 de octubre Alejandro Escobar Sánchez, tomó protesta esta mañana a quien será la coordinadora regional Elizabeth Castellanos Diaz, quien se ha distinguido por su constancia dentro de dicha organización.

Así también, se eligió al profesor Trinidad Gómez quien queda a cargo de los comités de base del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, con el fin de fortalecer el trabajo organizativo y gestión social, para beneficio de las familias organizadas en este proyecto.

Al mismo tiempo la organización 23 de octubre, se pronunció a favor de #UnOaxaqueñoParaOaxaca, aludiendo al senador Salomón Jara Cruz, quien compite al interior del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para ser electo candidato a gobernador del Estado.

Escobar Sanchez, señaló que la organización 23 de octubre tiene presencia en las ocho regiones del Estado y que estarán siendo participativos dentro de este proceso interno, al coincidir con la ideología del presidente de la República.

