Bloquea sindicato 3 de marzo en la capital, luego de diálogo analizarán propuestas

-Los manifestantes levantaron los bloqueos, para revisar propuestas del gobierno municipal.

José Cruz

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Tal y como lo habían anunciado, desde las seis de la mañana de este viernes, trabajadores del Sindicato 3 de marzo, iniciaron una serie de bloqueos en varios puntos de la ciudad capital, esto debido a la falta de compromiso del gobierno municipal para pagar el combustible para las unidades recolectoras de basura.

Desde muy temprano los manifestantes llegaron al crucero del estadio de beisbol, al monumento a la madre, el crucero del parque del amor, el crucero de FONAPAS, lo cual provocó un caos vial en la capital, ya que estos puntos son vialidades primarias que comunican a las zonas norte, centro y sur, así como la interacción con municipios conurbados.

Los bloqueos fueron retirados alrededor de las 9 de la mañana, debido a que el Presidente Municipal Oswaldo García Jarquín ofreció una mesa de diálogo con el sindicato para resolver el problema del combustible, no obstante la alerta de continuar con los bloqueos se mantiene, esto en caso de que no haya una solución al problema.

Al término de la reunión el líder sindical Bernabé Baltazar comentó que las propuestas que hizo el gobierno municipal las dará a conocer a la base trabajadora, quienes determinarán si aceptan dichas propuestas o continúan con sus movilizaciones.

Y es que desde hace varios meses el gobierno municipal ha tenido problemas para pagar el combustible de las unidades recolectoras, algo que ha provocado que en el zócalo, en calles y avenidas de la capital haya grandes cantidades de basura, dando mal aspecto al centro histórico, el cual está considerado por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad.

Es importante recordar que a principios del mes de octubre el sindicato bloqueó por 3 días la capital, en aquella ocasión el Gobierno del Estado hizo un adelanto de 20 millones de pesos de las participaciones al ayuntamiento para solucionar este problema, sin embargo a mes y medio de distancia, el problema continúa.

