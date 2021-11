Asegura Presidente de Chiltepec que conflictos en su municipio son por tintes políticos

-Martín García explicó que Pueblo Viejo fue la comunidad más beneficiada de Chiltepec con 6 millones de pesos durante los 3 años, destinados en diversas obras de gran impacto que no son catalogadas como prioritarias para la COPLADE.

Alex Morales

Tras los conflictos generados en los últimos días en el municipio de San José Chiltepec, donde la comunidad de Pueblo Viejo adscrito a esta demarcación, se habían estado manifestando con bloqueos carreteros exigiendo sus recursos, el presidente en turno Martín García Hernández, convocó a los medios de comunicación para explicar la situación.

García Hernández, señaló que estas movilizaciones no son más que tintes políticos, organizadas por el agente de esa comunidad Efrain García Castellano y un grupo de personas, quienes por actos de “revanchismo” tras no salir favorecido en las elecciones pasadas, buscan desestabilizar el municipio.

Dijo que en los 3 años que ha estado al frente de esta administración, han destino alrededor de 6 millones de pesos para distintas obras de esa comunidad, que no están catalogados como prioritarios según los lineamientos de la COPLADE.

Por otro lado, indicó que Pueblo Viejo, es la comunidad que más ha salido favorecida durante su mandato, pues informó que no sólo se ha construido la agencia municipal, sino que también atendieron las distintas iglesias, las escuelas, pavimentación e incluso agregó que hasta con el recurso del FONDEN fueron beneficiados para la construcción del puente Burro, y esto sin contar con el apoyo de las fiestas patronales, donde asegura que les entregó hasta 250 mil pesos para sus festejos.

Asimismo, explicó que ante las exigencias del agente de policía Efrain Castellano, para que les entregará los recursos, algunas otras comunidades se quedaron atrasadas con sus obras, pues reconoció que el recurso se iba para Pueblo Viejo y que lejos de agradecer hoy exigen más recursos de los que les corresponden.

Martín García, resaltó que los límites entre autoridades – ciudadanía, han sido rebasados por esta situación, donde aprovechando sus manifestaciones, ha demostrado su figura constitucional de presidente a base de desinformación y chantajes para lograr su objetivo que es la de obtener más recursos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario