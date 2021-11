Artesanas mazatecas denuncian a Levi’s de plagio

Oaxaca, Oaxaca.- Una vez más las marcas extranjeras de ropa se “adueñan” de diseños que no son suyos. En esta ocasión, artesanas mazatecas de Oaxaca organizadas con el nombre de “Las mujeres de Texturas de Oaxaca” denuncian a Levi’s México, de apropiarse de sus diseños a través de su colección “Draco”.

“Las mujeres de Texturas de Oaxaca” denunciaron públicamente que el pasado 13 de noviembre, a través de un video publicado en la página de Facebook de Levi’s México presentó su más reciente colección, en la que resalta a las empresas y artistas visuales detrás del proyecto, pero, omite el nombre de las artesanas y artesanos que realizan la labor del bordado.

Lamentaron que Levi ‘s celebre su colección sin nombrar a cada una de las artesanas y solamente diga que fue “por una colaboración”, pero, no precisa con quién o quiénes, es decir, no “nos” da el reconocimiento.

De forma colectiva, las artesanas señalaron que a pesar de que existan leyes aprobadas desde el Congreso y las autoridades de Cultura digan en todo momento que hay respeto por los pueblos indígenas, “en hechos nada de eso existe”, porque marcas como Levi’s ahora se apropien de textiles, que no son suyos.

“Esta colaboración de Levi’s con artesanos representativos, nos parece otro ejercicio de apropiación cultural y de invisibilización de personas y comunidades que estamos detrás de las piezas bordadas. Hacemos la vida en la comunidad y nos permite conocer y reconocer a todas las personas, y las llamamos por sus nombres”, expresaron.

En agosto de este año, el Congreso de Oaxaca aprobó la reforma al párrafo cuarto del Artículo 16 de la Constitución local con el objetivo de evitar el plagio de los diseños de la cultura colectiva oaxaqueña.

Esta reforma, iniciativa de la diputada morenista, Gloria Sánchez López, aprobó castigar el saqueo del patrimonio cultural material e inmaterial de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, protegiendo la propiedad intelectual colectiva y los elementos que la conforman.

Pueblos mixes, zapotecas y chinantecos de Oaxaca han denunciado continuamente, que diseñadores extranjeros plagiaron elementos y patrones gráficos que componen y representan su identidad y para ello solicitaron protección.

Por otro lado, “Las mujeres de Texturas de Oaxaca” lamentaron la falta de “convocatoria abierta” al evento “Original” que organizó la Secretaría de Cultura y que se lleva a cabo del 18 al 21 de noviembre en el Complejo Cultural los Pinos al no incluirlas, porque para ellas, era una “oportunidad inmejorable” ante la crisis de ventas que han padecido por la pandemia.

Dijeron que el evento pensado como un “espacio de encuentro anual que reúne a maestras y maestros artesanos, diseñadores tradicionales y no tradicionales con empresas nacionales e internacionales” es una oportunidad importante para artesanas para el intercambio de las comunidades con marcas comerciales para que se trabaje de una manera “justa y ética”, pero, los participantes de esta primera edición fueron seleccionadas por “sugerencias” del Comité Organizador.

Aunque resaltaron que tres de los integrantes como el director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino, la senadora Susana Harp y la promotora cultural, Luz Valdez, quien posee un grupo con 42 mil miembros activos y en el cual participan, es la que les ha brindado su acompañamiento, el resto, no.

“A nosotras, las mujeres que somos artesanas de la Mazateca Baja y algunas de territorios cuicatecos, nos hubiera gustado participar porque hacemos prendas bonitas, respetamos la técnica tradicional, cuidamos la calidad del bordado, el tamaño y forma de los pájaros y flores sin cortar los lienzos ni decapitar a las aves, como hacen algunas tiendas de ropa, pero no fue así, no nos tomaron en cuenta”.

Por último, dijeron que a consecuencia de sus denuncias, han vivido hostigamiento, pero ellas seguirán trabajando y bordando los pájaros y flores y así reproduciendo la vida en sus textiles.

