Alrededor de 50 escuelas de la S-59 en la Cuenca, con clases en sistema híbrido

-Buscan que en enero, las 81 escuelas de la región regresen de manera presencial



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- Desde el pasado 30 de agosto a la fecha, suman ya alrededor de 50 escuelas de la región de la Cuenca del Papaloapan adheridas a la sección 59 que están dando clases de manera híbrida.



La Secretaria de Organización de la Sección 59 en la Cuenca, Consuelo Ordaz López, dijo que en las escuelas se formaron los comités de salud, quienes son los encargados de hacer lo necesario para evitar contagios entre los padres de familia, y hasta el momento no se ha presentado ningún contagio en estas instituciones.



Puntualizó que ellos como comité educativo han estado vigilando que en todas las escuelas se cumplan con todas las medidas, aunado de que desde el pasado 30 de agosto a la fecha, semanalmente se suma una escuela más que regresa a las aulas en este sistema hibrido.



Sin embargo, en otras escuelas de varios municipios de la cuenca ya regresaron de manera presencial, por lo que señaló que lo que buscan es que en el mes de enero las 81 instituciones de los 3 niveles que están en la región regresen a las aulas, ya que aseguró que los más de 30 directores, así como supervisores han coincidido en la importancia de que regresen a las clases presenciales



Agregó que están conscientes de que la pandemia no tendrá un final, por lo que se han capacitado para que puedan regresar a las aulas, tomando en cuenta todas las medidas, ya que es necesario que haya la convivencia entre los menores, por lo que los padres de familia son de vital importancia para que esto se pueda dar.

