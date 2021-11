Ahora por homicidio, inculpan a Diputado de Oaxaca

-De forma extraoficial, se dio a conocer que Gustavo “N”, alias “El gato” también recibió notificación de dos nuevas órdenes de aprehensión por delitos de homicidio y las cuales son por parte de la Fiscalía de Oaxaca; actualmente se encuentra detenido en Michoacán.

Redacción Tvbus

Tuxtepec, Oax.- Los delitos se le acumulan al diputado del PRI en Oaxaca, Gustavo “N”, a quien ahora la autoridad judicial de Oaxaca le emitió órdenes de aprehensión por dos homicidios en esta entidad.

Información extraoficial por parte de la Fiscalía General de Oaxaca indica que hace tres días un juez liberó estas órdenes, las cuales les fueron notificadas al detenido.

Con esto, crece la lista de delitos contra el legislador reelecto en Oaxaca, por el Distrito de Acatlán de Pérez Figueroa, y originario del municipio de Cosolapa, en la región de la Cuenca.

Gustavo “N”, fue detenido el pasado 4 de noviembre en Fortín de la Flores, Veracruz, y después trasladado al penal de Pacho Viejo, en Coatepec; pero, actualmente se encuentra en un penal de Michoacán.

Dentro del Proceso Penal 357/2021 se le imputaron los delitos de ultrajes a la autoridad, daños y delito contra la salud en la modalidad de posesión simple de narcóticos, informó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario