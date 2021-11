Zócalo de Oaxaca entre basura, plantón y ambulantes

-Esto no solo da un mal aspecto, los olores de los desechos son un problema, lo cual puede desencadenar afectaciones en la salud

Jorge Acevedo/Mario Romero

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El centro histórico de la ciudad de Oaxaca de Juárez, está catalogado por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad, sin embargo esto parece no tener importancia para las autoridades municipales y estatales, ya que el zócalo capitalino se encuentra repleto de basura, con un plantón y comercios ambulantes.

Estos tres factores dan un mal aspecto de la principal plaza pública de la ciudad capital, algo con lo que tienen que lidiar no solo quienes viven en Oaxaca de Juárez, sino también los turistas nacionales y extranjeros que diariamente llegan a la capital y que uno de los lugares que visitan es el zócalo.

Desde hace varias semanas el gobierno municipal que preside Oswaldo García Jarquín, ha tenido problemas para pagar el combustible de los camiones recolectores, esto ha provocado que en el zócalo se concentren grandes cantidades de basura, no solo en la plaza pública, sino también en varias calles del centro histórico, así como en varias colonias y agencias.

Es lamentable ver esta situación, ya que no solo da un mal aspecto, también los olores de los desechos son un problema, lo cual puede desencadenar afectaciones en la salud, pero la basura no es el único problema, también la organización UACOL instaló un plantón frente al palacio de gobierno, ellos están pidiendo atención y solución a sus demandas, que tienen que ver con liberación de presos políticos, este problema le corresponde atenderlo al Gobierno del Estado.

Desde hace más de 10 años los bajos del palacio de palacio de gobierno se convirtió en locales comerciales, ya que ahí los desplazados de la zona Triqui instalaron puestos en dónde venden sus productos, ellos exigen seguridad en la zona para regresar a sus lugares de origen, sin embargo esto no ha sucedido y se ve muy lejos esa posibilidad.

Así entre basura, con un plantón y comercios ambulantes, así recibe el zócalo capitalino a los turistas nacionales y extranjeros, además esto es evidencia del abandono y falta de atención de parte del edil García Jarquín y del Gobernador Alejandro Murat, quien tanto presume que Oaxaca es el principal destino turístico en el mundo y ese “milagro oaxaqueño” que tanto anunció en su quinto informe, está muy lejos de ser una realidad, ya que dista mucho de las verdaderas condiciones en que se encuentra el zócalo capitalino.

