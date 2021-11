Susana Harp, Salomón Jara, Irma Juan y Armando Contreras van a la encuesta de Morena

-El Consejo Nacional de Morena así lo decidió y este primer round interno Susana Harp arrasó en votación, seguida de Jara Cruz.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Susana Harp Iturribarría con 99 votos, Irma Juan Carlos con 29, Salomón Jara Cruz con 78 sufragios y Armando Contreras Castillo con 22 votos, son los aspirantes a la candidatura de MORENA que se irán a la encuesta, para definir quién será el abanderado de este instituto político en la elección al Gobierno de Oaxaca.

Los resultados arrojaron a Susana Harp como la mejor posicionada con 99 votos, seguida de Salomón Jara que obtuvo 78, en tercer lugar quedó la Diputada Federal Irma Juan Carlos registró 29 votos, y en cuarto lugar el Diputado Federal Armando Contreras con 22 votos, por lo que serán ellos cuatro los que se sometan a encuesta para definir al candidato o candidata al Gobierno de Oaxaca.

El resto de los resultados fueron: Leopoldo Deguives con 10 votos, Daniel Gutiérrez Gutiérrez y Luis Antonio Ramírez Pineda con 3 votos cada uno, con dos sufragios Alberto Esteva Salinas, Héctor Sánchez contabilizó un voto y Rosalinda Domínguez Flores no obtuvo ningún voto a su favor.

Este jueves el Consejo Nacional de MORENA llevó a cabo este ejercicio, en el que se definió a los cuatro perfiles, dos hombres y dos mujeres, que se irán a la encuesta, es importante mencionar que los aspirantes Benjamín Robles Montoya y Raúl Bolaños Cacho Cué, del Partido del Trabajo y del Partido Verde respectivamente, no figuraron en este ejercicio.

