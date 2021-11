Recibe Javier Martínez constancia de mayoría que lo convierte en el presidente electo de Chiltepec

-Tras cerrarse este difícil ciclo post electoral, exhorta a la sociedad Chiltepecana a la unidad y a construir un gobierno de paz que contribuya al progreso del municipio.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- Luego de que el Tribunal Federal emitiera el fallo a su favor, este jueves el profesor Javier Martínez López acudió ante el Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana (IEEPCO), para recibir su constancia de mayoría que lo acredita como presidente electo de ese municipio en el trienio 2022-2024.

Con respecto a la fecha de entrega de esta constancia, cabe señalar que esta situación se derivó debido al proceso de impugnación que en su momento presentara su contrincante más cercano, situación que no pudo resolver el IEEPCO y que tuvo que ser el Tribunal de la Sala Xalapa quien resolviera a su favor, culminando así un conflicto histórico que no se había reflejado en Chiltepec desde hace varios años.

De esta manera y con la entrega de la constancia de validez oficial por parte de este Instituto electoral, convierte a Javier Martínez López en triunfador absoluto de las elecciones del 6 de junio, cerrando así un difícil ciclo post electoral, que en su momento generó incertidumbre y divisionismo en ese municipio, al grado de ser noticia nacional por los acontecimientos registrados por la quema de urnas en el recuento de los votos

Ya con documento en mano, el presidente electo hace un llamado a la sociedad Chiltepecana para reconstruir un gobierno de paz y unidad, que abone dijo al progreso de Chiltepec.

