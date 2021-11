Para solventar gastos, Chiria realizará Gran Bazar en Tuxtepec

-La venta será el próximo sábado 4 de diciembre



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- Con la finalidad de captar recursos para continuar solventando los gastos operativos de Chiria, será en próximos días que realicen un “Gran Bazar”, en las instalaciones de la Iglesia La Puerta del Cielo.



La Coordinadora de Procuración de Fondos de Chiria A. C. Jeremy Palmeros, dijo que será el sábado 4 de diciembre que se realice esta venta, con productos que han sido en su mayoría donados, por lo que esperan poder recabar mucho y con esto, sigan con los gastos de la asociación.



Entre lo que se venderá será ropa de todo tipo, zapatos, artículos para la cocina y varios productos más, que estarán ofreciendo de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, y será en un lugar libre para evitar la aglomeración.



Además de los gastos operativos de Chiria, la mayor parte del dinero será para el programa educativo, en el cual se están enfocando debido a que hubo además una renovación de las instalaciones y así dar las clases híbridas, así como para algunas actividades navideñas que pretenden realizar para los niños de Chiria.



Actualmente en Chiria hay 9 en el programa de transición a la vida adulta y que son menores de edad, además en el programa educativo tienen 70 beneficiarios.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario