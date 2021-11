No se debe coartar derecho de minorías, pero se debe cumplir procedimientos: Víctor Raúl Hernández

-El Coordinador Parlamentario del PRD dijo que si el tribunal falla a favor de los legisladores del PVEM, se deberán integrar a la JUCOPO.

Jorge Acevedo

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- No se debe coartar el derecho a las minorías, fue lo que mencionó el Coordinador Parlamentario del PRD en el Congreso de Oaxaca Víctor Raúl Hernández López, sin embargo señaló que existe una ruta para que la Diputada Eva Diego y el Diputado Samuel Gurrión, hagan valer sus derechos y se reconozca su bancada.

Refirió que en caso de que las instancias correspondientes fallen a favor de ellos, deberán ser integrados a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), y es que en la sesión de este martes no se aprobó la conformación de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

La primera instancia para aprobar la conformación de una fracción parlamentaria es de manera interna, para ello deben presentar varios documentos ante la Presidencia de la Mesa Directiva, en caso de que no se valide, pueden recurrir a los tribunales para hacer valer su derecho, procedimiento que realizarán los legisladores Eva Diego y Samuel Gurrión.

Es importante mencionar que el pleno del Congreso del Estado de Oaxaca, rechazó la conformación de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), esto debido a que no presentó los documentos que se requieren ante la Presidencia de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura, esto provocó una discusión entre la Presidenta de la Mesa Directiva Mariana Benítez y la Diputada Local Eva Diego Cruz.

También se registró una fuerte discusión con señalamientos entre los Diputados Fredy Gil Pineda Gopar y Samuel Gurrión Matías, luego de esto tanto Samuel Gurrión como Eva Diego salieron del salón en pleno y afirmaron que acudirán a las instancias correspondientes para que sea reconocida la fracción parlamentaria del Partido Verde y se integren a la Junta de Coordinación Política, todo esto sucedía mientras la Presidenta de la Mesa Directiva tomaba protesta a los integrantes de la JUCOPO.

