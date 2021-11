En Santo Domingo Tonalá, refrendaron su apoyo en la encuesta al legislador Armando Contreras

-Lo consideran como el mejor perfil para gobernar Oaxaca ya que cuenta con la experiencia para hacer llegar la justicia social en la entidad



Jorge Acevedo



Santo Domingo Tonalá, Oaxaca.- En el municipio de Santo Domingo Tonalá, en la región mixteca, el Diputado Federal Armando Contreras Castillo recibió el apoyo de parte de los habitantes, así como de autoridades municipales, quienes externaron que el legislador tiene el mejor perfil para gobernar el estado de Oaxaca, para hacer llegar la justicia social en la entidad.



El legislador refrendó su compromiso de continuar trabajando para el bienestar del pueblo, manifestó su beneplácito por las firmas recabadas para la ratificación de mandato y dijo que si es favorecido en la encuesta, al lado de la gente hará historia en Oaxaca porque gobernará aplicando honestamente los recursos públicos, pidió a los que estén a bien respaldarlo que “si les preguntan por un moreno, Armando Contreras es el bueno”.



En la reunión que tuvo con militantes y simpatizantes de MORENA, Contreras Castillo informó los avances de los trabajos en la constitución de comités de la 4T, además de que en las elecciones municipales no se obtuvieron los resultados esperados para MORENA porque fue impresionante la compra de votos y la inacción del INE.



Pese a todo esto Armando Contreras se comprometió a trabajar sin descanso para que la 4T más temprano que tarde llegue a ser gobierno en este importante municipio, es importante mencionar que en Santo Domingo Tonalá vivió por un buen tiempo el General Lázaro Cárdenas del Río, por lo que este municipio debe recibir apoyo del Gobierno del Estado y eso lo hará cuando gobierne Oaxaca.

