En Educación Indígena Oaxaca ha logrado avances históricos a través del IEEPO

-Como lo ha priorizado el director general, Francisco Ángel Villarreal, se promueven acciones que contribuyan a garantizar la equidad, diversidad étnica y lingüística.

Oaxaca de Juárez, Oax. 17 de noviembre de 2021.- En la administración del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), que dirige Francisco Ángel Villarreal, ha brindado a la Educación Indígena en sus diferentes niveles y modalidades, una atención prioritaria, al estar considerada la población escolar que la conforma como grupo vulnerable, por lo cual se promueven acciones que contribuyan a garantizar la equidad, diversidad étnica y lingüística.

Actualmente, en la entidad se atienden en el nivel de preescolar indígena a 72 mil 886 infantes en mil 903 escuelas; en primaria indígena a 117 mil 876 estudiantes en mil 788 planteles educativos y a 514 niñas, niños y adolescentes en seis albergues, ubicados en su mayoría, en comunidades de alta y muy alta marginación.

En el trabajo en unidad con el magisterio, autoridades municipales, madres y padres de familia que han fortalecido el Gobernador del Estado y el Director General del IEEPO, entre los principales logros en este rubro destacan el incremento de becas para la alimentación de alumnos de los seis Centros de Integración Social (CIS) en el estado, en un 33%, luego de varios años de que este apoyo no se había modificado.

Así también, se dotó de mobiliario para los dormitorios de los CIS que presentaban deterioro por el paso del tiempo y se entregaron instrumentos musicales al Centro de Integración Social de La Sabana, Santiago Juxtlahuaca. Por otra parte, se brindó capacitación en temas pedagógicos y lingüísticos a los docentes, directores y supervisores del medio indígena de manera presencial y a distancia.

De acuerdo con informes de la Unidad de Educación Indígena del IEEPO, en apoyo a este nivel se elaboraron y publicaron materiales bibliográficos sobre diferentes pueblos y lenguas originarias y se trabajó en la captación, capacitación y asignación de jóvenes bachilleres, con pertinencia cultural, lingüística y arraigo comunitario, a las escuelas de educación indígena mediante la Estrategia Nacional de Iniciación a la Docencia para el Medio Indígena (ENIDMI).

La elaboración, reproducción y distribución de cuadernillos de trabajo; capacitación sobre estrategias para el trabajo en tiempos de contingencia, así como el diseño y producción radiofónica bilingüe “Aprendiendo desde mi comunidad”, para la atención de los alumnos del medio indígena durante la pandemia, son otras de las acciones que se han fortalecido.

De igual forma, se ha entregado material didáctico, material bibliográfico y equipo de cómputo a escuelas y supervisiones escolares de educación indígena empadronadas en el Programa Atención a la Diversidad de la Educación Indígena y capacitación a albergues o Casas Comedores de la Niñez Indígena sobre temas de derechos y desarrollo humano.

Cabe señalar que gran parte de la población de alumnos en Educación Indígena es monolingüe en su lengua materna, no tienen acceso a internet y Tecnologías de la Información, la mayoría de las escuelas son unitarias y multigrado; de ahí que, considerando estos factores, el IEEPO ha dado atención puntual a cada una de las necesidades prioritarias de los alumnos y los docentes.

