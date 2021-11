Diputada Adriana Altamirano trabajará en materia de violencia hacia las mujeres

-Señaló que está elaborando un plan de trabajo para que se hagan valer las leyes en la materia



Jorge Acevedo



San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- Uno de los problemas que existen en la sociedad oaxaqueña es la violencia de género y los feminicidios, es por ello que la Diputada Local por Nueva Alianza Oaxaca (NAO) Adriana Altamirano Rosales, está elaborando un plan de trabajo para que se hagan valer las leyes en la materia y así garantizar la seguridad de las mujeres y grupos vulnerables.



Señaló que la actual legislatura debe poner el ejemplo para lograr el respeto hacia las mujeres, sobre todo porque el Congreso de Oaxaca está constituido mayoritariamente por mujeres, otro tema que también es importante abordar es la violencia política, sobre todo porque lamentablemente se han registrado varios casos a nivel nacional.



Una de las primeras acciones que realizará será este 20 de noviembre en el municipio de Loma Bonita, en la Cuenca del Papaloapan, dónde dará unas ponencias dirigidas para mujeres, en los que abordará la violencia política, incluso mencionó que hablará sobre algunas experiencias que lamentablemente ha tenido que pasar.



En la próxima sesión del Congreso se definirá la integración de las comisiones, en ese sentido la Diputada Adriana Altamirano Rosales comentó que buscará presidir la comisión de salud, de seguridad, pueblos indígenas y afromexicanos, para ello dijo que ya presentó sus propuestas, por lo que espera llegar a estar al frente de alguna de ellas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario