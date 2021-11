Denuncian irregularidades en proceso de renovación de dirigencia del Colegio de Ingenieros Civiles de Oaxaca

-Piden que se haga un proceso democrático para fomentar la unidad al interior del gremio

José Cruz

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este jueves integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles de Oaxaca, dieron a conocer una serie de irregularidades que se están cometiendo para la renovación de la dirigencia, entre ellas es que el proceso no está realizando con transparencia, además de que quieren conformar una planilla de unidad.

En conferencia de prensa el Representante del Comité de Estatutos del Colegio Rolando Ruiz Ramos, mencionó que no se están respetando las fechas para realizar la asamblea general, lo cual representa una violación a los estatutos del organismo, además mencionó que lo que buscan es hacer una elección a modo para beneficiar a una sola planilla.

Señaló que la principal molestia es que la planilla única la quiere encabezar Carlos Barahona y para ello está utilizando mecanismos que no son acordes a los estatutos del Colegio de Ingenieros Civiles de Oaxaca, asimismo indicó que esta persona está descalificando a otras planillas que quieren participar en el proceso de renovación de la dirigencia.

También denunció que el Presidente del Consejo Electoral Marco Antonio Roldán, de ser quien quiere decidir qué planillas se pueden inscribir para el proceso de renovación de la dirigencia, es por esta razón que hicieron un llamado para que se corrijan estas irregularidades, así como a fomentar la unidad al interior del gremio, para que haya un proceso democrático.

