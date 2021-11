Crece inconformidad en Chiltepec contra edil; vuelven a bloquear para exigir más de 1 MDP para obra

-Aseguran que ya se han firmado varios acuerdos con el edil y hasta el momento no ha cumplido, lo que les ha generado preocupación a unos días de que termine con su cargo.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- De nueva cuenta pobladores de la comunidad de Pueblo Viejo, en el municipio de San José Chiltepec se manifestaron en contra de su presidente Martín García Hernández por el incumplimiento a los acuerdos para culminar su obra prioritaria, que consta de la última etapa de la culminación de la agencia de policía de ese lugar.

En esta ocasión, los inconformes decidieron bloquear la carretera Núm. 175 a la altura del kilómetro 15 en la comunidad de Arroyo Choapam, exigiendo de esa manera que el edil les entregue más de un millón de pesos, asegurando que es lo que les adeuda para dar fin a este ejercicio del 2021.

A través de su representante que accedió a TVBUS, informó que ya la gente está cansada de tantos acuerdos sin que estos se cumplan y señaló, que existe la preocupación entre los pobladores de esa comunidad debido a que falta poco más de un mes para que termine la actual administración y es por eso que decidieron actuar de esta manera para presionar.

Hasta cerca de la una de la tarde, ninguna autoridad estatal se había acercado para iniciar el diálogo y de esta manera dejar libre el acceso, por lo que muchas personas tienen que caminar hasta un kilómetro para transbordar algún vehículo que lo lleve a su destino, afectando con estas acciones personas ajenas a este conflicto, que se vive en el municipio de Chiltepec.

Por otro lado los transeúntes se dijeron molestos por esta situación, ya que están siendo afectados por situaciones ajenas a ellos y esperan que las autoridades competentes intervengan, pues aseguran que muchas personas traen gente enferma que deben ser canalizadas a la ciudad de Tuxtepec.

