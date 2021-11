Celebrará Mercado Central sus 41 años; habrá música y premios

-Por medio de una tómbola realizarán sorteos, por cada compra en el mercado central tendrán una oportunidad de ganar un premio.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – El mercado central de Tuxtepec celebrará sus 41 años de existencia y de servicio a la población, por lo que los locatarios se han organizado para no pasar desapercibida esta importante fecha, para quienes han formado parte de la historia de este lugar.

Para la celebración, los comerciantes realizarán sorteos mediante una tómbola, en la cual podrán participar los clientes con cada compra que realicen en sus establecimientos.

Daniel Santinelli, presidente de los locatarios del mercado central dijo que el festejo se llevará a cabo este 20 de noviembre a partir de las 9:00 de la mañana, con lo que esperan el incremento de visitantes durante este día y el resto de la temporada navideña para lograr un repunte de ventas.

Además de que se realizará un torneo de ajedrez de categoría libre, varonil y femenil, sin un límite de edad, el cual tendrá un costo de 100 pesos de inscripción y se premiarán los primeros 5 lugares.

Los premios serán en efectivo, el primer lugar ganará mil pesos; segundo lugar 500 pesos; tercero, 300 pesos; cuarto lugar, 200 pesos y quinto lugar, 100 pesos.

Daniel Santinelli detalló que el registro para el torneo de ajedrez será a partir de las 9:00 de la mañana para iniciar a las 9:30 horas y a las 10:00 horas, se comenzará la tómbola y regalos con música y dinámicas, por lo que invitó a la población en general a asistir a consumir sus productos en este espacio, con más de cuatro décadas de vida.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario