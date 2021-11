Buen Fin no cumplió expectativas de comerciantes Tuxtepecanos; confían en repuntar en diciembre

– Solo algunos comercios reportan que hubo ventas del 10 al 20% .

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Al inicio del Buen Fin en Tuxtepec, los comerciantes tenían la esperanza de repuntar sus ventas, sin embargo al término de este programa federal, sus expectativas no se cumplieron, ya que solo hubo un repunte del 10 al 20% y sol fue en algunos sectores.

El Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Delegación Tuxtepec, Jorge Osorio, dijo que tenían la confianza de que la economía en el sector comercial iba a repuntar, sin embargo no fue así, fue mínimo el incremento en las ventas, además de que solo se dio principalmente en línea blanca, electrodomésticos, y en algunos artículos y en restaurantes.

Sin embargo, esperan que sea en diciembre con el circular de dinero debido a los aguinaldos, haya un repunte de hasta un 60% en algunos comerciantes a pesar de las circunstancias que se viven en el país.

Consideró como la temporada navideña la más importante del año, ya que el movimiento económico es más generalizado, es decir incrementan las ventas en comercios de ropa, venta de alimentos, zapaterías, jugueterías y muchos más.

La mala situación de los comerciantes ha ido mejorando con el paso de los meses, ahora sus esperanzas están enfocadas en el último mes.

