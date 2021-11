Bloqueará sindicato 3 de marzo cruceros de la capital este viernes 19 de noviembre

-Esto debido a que el edil Oswaldo García Jarquín no ha pagado el combustible para las unidades recolectoras



José Cruz



Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Sindicato 3 de marzo anunció que este viernes a las 6 de la mañana iniciarán una serie de bloqueos en distintos cruceros de la ciudad de Oaxaca de Juárez, esto ante el incumplimiento del Presidente Municipal Oswaldo García Jarquín de pagar el combustible para las unidades recolectoras.



El Secretario General de la gremial Bernabé Baltazar Díaz, afirmó que hace un mes aproximadamente se firmó una minuta de acuerdo con la autoridad municipal, en la que se comprometía a pagar el combustible de las unidades, lo cual no ha sucedido en los últimos 3 días, razón por la cual las calles y el zócalo capitalino se encuentran llenos de basura.



Los puntos que se bloquearán son el crucero del parque del amor, que comunica con el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, el crucero de 5 señores que está en los límites con Santa Lucía del Camino, el monumento a la madre que lleva a la salida a la súper carretera a la Ciudad de México y al valle de Etla, otro punto que bloquearán es el crucero del estadio de beisbol.



Baltazar Díaz comentó que estos bloqueos no se llevarán a cabo si el gobierno municipal hace el pago del combustible, para que los trabajadores puedan salir a sus rutas para recoger la basura de las calles, señaló que desde el pasado martes han estado pidiendo tener una reunión con García Jarquín, sin embargo no han tenido respuesta.



Es por esta razón que en una asamblea los trabajadores determinaron manifestarse con una marcha este jueves que partió del monumento a la madre al palacio municipal, así como iniciar los bloqueos desde las primeras horas de este viernes, además no descartan la posibilidad de ir a tirar basura al domicilio del edil capitalino, como lo hicieron en su movilización pasada.



Es importante recordar que el pasado 5 de octubre los trabajadores del sindicato 3 de marzo fueron a tirar basura a una propiedad del Presidente Municipal, además que durante 3 días bloquearon varios puntos de la capital, lo cual provocó un caos vial en toda la ciudad, molestia de la ciudadanía y afectaciones al sector comercial.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario