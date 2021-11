Apoyo a productores locales, compromiso de Alberto Esteva

-Se construirá la nueva Central de Abasto inteligente y autosustentable en Oaxaca, aseguró



Jorge Acevedo



Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El precandidato del partido Morena a la Gubernatura de Oaxaca, Alberto Esteva Salinas visitó el centro ceremonial Monte Albán, desde donde se comprometió a recuperar la vocación productiva de las regiones, en honor a nuestras culturas originarias, la Zapoteca y la Mixteca.



Recordó que durante 13 siglos en Oaxaca se produjo todo lo que consumían los antiguos pobladores, “Monte Albán era un referente en la economía de Mesoamérica y eso tenemos que recuperarlo”, aseveró, relató que era en los Valles Centrales donde los zapotecos hacían posible la producción que comercializaban mediante el trueque y fue justo Oaxaca el lugar donde la máxima cultura demostró su capacidad productiva y económica, 500 años antes de Cristo.



Al visitar a los actuales productores, de las ocho regiones que acuden a expender sus productos al margen del Río Atoyac, indicó que han sido desplazados ante la problemática que implica una Central de Abastos rebasada en su capacidad, Alberto Esteva, dialogó con quienes producen sandia, piña, tomate, chayote, hortalizas, plátano macho, plátano seda, papa, ejote, maracuyá, mandarina, limón, zapote negro, ajos, entre otras frutas y verduras y señaló que las condiciones en las que desarrollan su actividad son una penuria.



Productores nativos de las ocho regiones, durante cuatro días a la semana, expenden sus productos en total intemperie, sin servicios sanitarios dignos. En el mes de febrero, con la presencia de los vientos, el polvo es un factor adicional que hace aún más compleja su actividad.



En los próximos días se efectuará una reunión para establecer una ruta que haga posible auxiliarles en caso de que Alberto Esteva logre ser el candidato de Morena al Gobierno del Estado.

Indicó que quienes hoy forman este grupo, serán apoyados para que su vida cambie con la nueva Central de Abasto, inteligente y autosustentable de Oaxaca.

