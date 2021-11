Amaga STEUABJO con bloquear la capital si no entregan toma de nota a Julio Mora

-Dieron un plazo de 24 horas para que les entreguen el documento, las movilizaciones se realizarán el próximo lunes 22



Mario Romero



Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este jueves un grupo de integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (STEUABJO) encabezados por Julio Mora, se manifestaron en las oficinas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), para exigir la entrega de la toma, en su movilización, bloquearon el boulevard Eduardo Vasconcelos con unidades del transporte público.



El representante de los trabajadores comentó que dieron un plazo de 24 horas a la JLCA, para que les entregue la toma de nota, en caso de que esto no ocurra este viernes 19 de noviembre, planean realizar una serie de movilizaciones en la ciudad capital, entre las acciones que emprenderán se encuentran bloqueos en varios puntos de la ciudad de Oaxaca de Juárez.



Otras acciones que podrían llevar a cabo es la toma de la rectoría de la máxima casa de estudios de Oaxaca, así como el complejo de Ciudad Administrativa, por ello lanzaron un ultimátum a la JLCA para que les entreguen la toma de nota, ya que afirma que la base trabajadora desconoce a Ariel Luján como Secretario General del STEUABJO.



El bloqueo provocó caos vial en la zona, ya que el boulevard Eduardo Vasconcelos es una vía primaria de la capital que comunica a la zona norte con el centro y la zona sur, es importante mencionar que los manifestantes bajaron a los pasajeros de las unidades del transporte público, con las cuales bloquearon la vialidad.

