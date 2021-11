Alcanza Oaxaca los 82 mil 527 casos acumulados de COVID-19

-En esta jornada se notificaron nueve defunciones más y se registraron en la entidad 119 casos confirmados

-Yutanduchi de Guerrero se suma a los municipios con la presencia del virus

-Sector Salud reiteró la importancia de no descuidar las indicaciones de mantener la sana distancia y uso correcto del cubrebocas

Oaxaca de Juárez, Oax. 17 de noviembre de 2021.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), informaron que en las últimas horas se registraron en la entidad 119 casos confirmados de COVID-19, cifra con la cual, suman a este miércoles un total de 82 mil 527 positivos acumulados, sin embargo, la pandemia activa está conformada por 255 personas, residentes de 71 municipios.

Referente a la estadística de mortalidad a causa de la enfermedad viral, la entidad suma para este 17 de noviembre cinco mil 555 fallecimientos, nueve más que al día anterior, con mayor incidencia en los hombres, quienes reportan 36.3% de los decesos, en comparación con las mujeres, quienes cuantifican 63.7%.

Para esta última actualización, la institución tiene notificado un global de 150 mil 825 personas con síntomas relacionados a la infección viral, 62 mil 287 son negativos y 76 mil 717 pacientes se han recuperado.

Según las estadísticas, el 48% de los casos confirmados corresponden al sexo femenino y el 52% al masculino; del global de positivos, 11 mil 421 necesitaron ingreso hospitalario y 71 mil 106 fueron ambulatorios.

Por Jurisdicción Sanitaria, Valles Centrales continúa siendo la zona más afectada, con un general de 50 mil 147 positivos y 147 activos; seguido por el Istmo con 11 mil 750 positivos y 38 activos, Tuxtepec con cinco mil 525 positivos y 13 activos, Costa con cinco mil 811 positivos y 19 activos, Mixteca con seis mil 376 positivos y 22 activos, Sierra con dos mil 918 positivos y 16 activos.

En las últimas 24 horas se detectaron 37 municipios con contagios nuevos, con mayor incidencia en: San Juan Bautista Tuxtepec con 24 casos, Oaxaca de Juárez con 20, Santa Cruz Xoxocotlán con 14, Asunción Nochixtlán con ocho, San Sebastián Tutla con cinco, así como San Bartolo Coyotepec y San Pedro Ixtlahuaca con cuatro cada uno, el resto tres, dos y una notificación.

La localidad de Yutanduchi de Guerrero situada en el Distrito de Nochixtlán, este miércoles se suma a la lista de ayuntamientos con la presencia del virus, tras notificar un paciente positivo.

Respecto a los cinco mil 555 fallecimientos acumulados a causa de la pandemia, Valles Centrales suma dos mil 462 decesos, Istmo mil 194, Mixteca 570, Tuxtepec 555, Costa 467 y Sierra 307.

En relación al índice de hospitalizaciones, la ocupación de camas para la atención de la emergencia sanitaria se encuentra de manera general al 26.4%, por Jurisdicción Sanitaria, Valles Centrales notificó 23.7%, Istmo 33.3%, Tuxtepec 47.1%, Costa 14.5%, Mixteca 34.3%, y la Sierra se mantiene sin pacientes hospitalizados.

Para este miércoles cuatro nosocomios presentan el 100% de saturación, es decir, que 114 camas se encuentran ocupadas y 318 disponibles de las 432 existentes en la red de nosocomios para la atención a la población con complicaciones de la enfermedad. Y durante la última jornada se cuantificó el ingreso de dos nuevos pacientes a la red de hospitales.

La dependencia reiteró la importancia de no descuidar las indicaciones de sana distancia, uso correcto del cubrebocas, evitar aglomerados y poco ventilados, con el fin de lograr contener la transmisión de este virus.

