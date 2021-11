A 9 meses de la primera piedra, centro de salud de San Bartolo sin contrato ni recurso

-La empresa va avanzando lento, ya que no cuentan con el recurso para la obra



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- A 9 meses de poner la primera piedra del centro de Salud de San Bartolo, hasta el momento la empresa responsable de la obra no cuenta ni con el presupuesto, ni con un contrato que la respalde, situación por la cual no se lleva ni un 10% de avances.



Fue el 21 de febrero cuando el Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa en su visita a Tuxtepec, colocó la primea piedra de este centro que fue demolido en el año 2018, en ese entonces se anunció un recurso de 14 millones de pesos para la obra, la cual no lleva muchos avances ya que ese dinero no ha sido entregado a la empresa constructora.



El Agente de la Comunidad Paulino Soto, informó que actualmente la empresa está trabajando en las últimas 2 semanas, sin embargo lo está haciendo sin recursos y sin un contrato de por medio, siendo un avance del 5% aproximadamente, por lo que esperan que en el transcurso de próximos días se tenga un contrato y así se avance más en este centro de salud.



Explicó que desde el mes de junio que se llevaron a cabo las elecciones, los trabajos se detuvieron, retomándolos hace unas 2 semanas aproximadamente, y aunque han presionado a las autoridades de salud no se ha logrado mucho, pues siguen sin un contrato a 9 meses de que se puso la primera piedra.



Como agente, aseguró que seguirá insistiendo, sin embargo no descartan que haya movilizaciones y tomen los 2 pozos que están en la comunidad y dejen sin agua no solo a los habitantes de este asentamiento, también a otros del casco urbano de Tuxtepec, así mismo, puntualizó que ya que está de moda la toma de la caseta Caracol, no descartó que también la tomen.



El centro de salud no solo beneficiaba a los habitantes de San Bartolo, también a algunos de las colonias del casco urbano, y tras ser demolido en el año 2018, se dio a conocer por parte de los trabajadores de salud que el recurso para su construcción desapareció, y aunque los habitantes veían una esperanza tras la puesta de la primera piedra, esperan que ahora sí se concluya este centro.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario