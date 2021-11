Truenan organizaciones y ambulantes contra Oswaldo García Jarquín, edil de Oaxaca de Juárez

-Marcharon del atrio de Santo Domingo al zócalo capitalino, a su paso quitaron algunas vallas, provocando una discusión con la policía municipal



Mario Romero



Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Varias organizaciones encabezadas por la Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha (UACOL), tronaron en contra del edil capitalino Oswaldo García Jarquín, ya que lo señalan de persecución y hostigamiento hacia el comercio informal, pues los quiere retirar de las calles por medio del operativo “Alpha III”.



Los manifestantes se concentraron en el atrio del ex convento de Santo Domingo de Guzmán, de donde partieron hacia el palacio municipal, a su paso retiraron algunas vallas que instaló la policía municipal en inmediaciones del zócalo de la ciudad de Oaxaca y del andador turístico, lo cual provocó una discusión entre los comerciantes y los elementos policiacos.



En entrevista el dirigente de UACOL Adán Mejía López, mencionó que el pasado domingo la policía municipal y estatal retiraron alrededor de 60 estructuras de comercios ambulantes, para desalojar el zócalo capitalino, debido al quinto informe del Gobernador Alejandro Murat, esta acción el líder social la calificó como un acto de provocación.



Agregó que no tienen ningún tipo de acuerdo con el Gobierno del Estado y mucho menos con el ayuntamiento capitalino, asimismo comentó que por medio del operativo “Alpha III” el gobierno busca que se de una confrontación entre los comerciantes ambulantes y artesanos, con la policía municipal y estatal.



Mejía López informó, que mantendrán el campamento frente al palacio de gobierno, ya que exigen la liberación de los presos políticos, así como exigir justicia por el asesinato de varios militantes de la organización y la aparición con vida de sus compañeros que están en calidad de desaparecidos.

