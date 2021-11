TEEO revoca constancia de mayoría a edil electa de San Jacinto Amilpas

-Le comprobaron que a pesar de haber renunciado al cargo de tesorera, siguió ejerciendo las labores de su puesto.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este miércoles el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), revocó la constancia de mayoría que otorgó a Gabriela Adriana Díaz Pérez, quien hasta este momento era Presidenta Municipal Electa de San Jacinto Amilpas, esto se hizo para dar cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En sesión del TEEO, las magistradas y el magistrado consideraron como fundados los señalamientos hechos por los partidos Acción Nacional (PAN), Verde Ecologista de México (PVEM) y Fuerza por México, ya que la ex candidata de MORENA no se separó del cargo de tesorera del ayuntamiento conforme a lo que establece la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Oaxaca (LIPEO).

En la sentencia se menciona que a pesar que la ahora ex presidenta electa dijo haberse separado del cargo el pasado 15 de marzo, en varios documentos se comprobó que continuó ejerciendo sus labores después de esa fecha, motivo por el cual el Tribunal determinó revocarle su constancia de mayoría.

A Díaz Pérez le comprobaron que asistió a varias sesiones de cabildo, siguió cobrando su salario, además de que existen varios recibos con fecha 30 de abril, mismos que tienen el nombre y firma de la ex candidata de MORENA, argumentos que sirvieron para comprobar que a pesar de haber renunciado, siguió ejerciendo las labores del cargo de tesorera del municipio de San Jacinto Amilpas.

