Solo acercamientos informales para entrega-recepción en Santa Lucía del Camino afirma edil electo

-Juan Carlos García Márquez dijo que la Ley establece que a más tardar el 30 de noviembre se debe iniciar la entrega-recepción.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Hasta el momento solo se han tenido algunos acercamientos de manera informal con el Presidente Municipal de Santa Lucía del Camino Dante Montaño Montero, para iniciar los trabajos del proceso de entrega-recepción, así lo dio a conocer el Presidente Municipal Electo Juan Carlos García Márquez.

Agregó que la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Oaxaca establece que el inicio del proceso entrega-recepción se debe dar a más tardar el 30 de noviembre, por lo que espera que en esta fecha se empiece a dar la revisión, esto de cara al cambio de administración que se dará el próximo primero de enero de 2022.

El edil electo comentó que ya se tiene todo listo para la toma de protesta, asimismo indicó que desde el primer minuto trabajará de la mano con la ciudadanía de Santa Lucía del Camino, para atender los problemas que tienen, como el caso de la colonia Gómez Sandoval, en dónde requieren de una rehabilitación del drenaje.

Otro tema que se abordará desde el inicio de la administración tiene que ver con la seguridad, por ello Juan Carlos García Márquez dijo que será un Presidente de tiempo completo y que pondrá todo su esfuerzo en beneficio del municipio.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario