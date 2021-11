Sin precedentes la entrega de mobiliario y equipo a 3 mil 215 escuelas en Oaxaca: IEEPO

-Se cumple el compromiso del gobernador Alejandro Murat Hinojosa para fortalecer los servicios educativos que se brindan en la entidad a niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 17 de noviembre de 2021.- En una acción sin precedentes en más de una década, para fortalecer los servicios educativos que se brindan en la entidad a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, en lo que va de la administración del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, se ha dotado de mobiliario, equipo escolar, electrónico y audiovisual a tres mil 551 escuelas de las ocho regiones, con una inversión de 249 millones de pesos, en beneficio de 400 mil estudiantes y 17 mil 200 maestras y maestros.

A través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), los apoyos se han otorgado en atención a las solicitudes de los planteles educativos y de crear, construir y crecer en acciones que coadyuven a fortalecer las condiciones para la preparación académica de las y los alumnos, así como de las gestiones realizadas por sus representantes populares y garantizar las mejores condiciones en el proceso gradual y escalonado de regreso a clases presenciales.

El director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, destacó que es compromiso del Gobernador del Estado fortalecer el rubro educativo, por lo cual se continúa realizando la entrega de los materiales y equipos, atendiendo las necesidades de cada uno de los municipios de la entidad.

Enfatizó que ha sido fundamental la participación de madres y padres de familia, autoridades municipales, legisladoras y legisladores; además de que reconoció el compromiso y alto sentido de responsabilidad de las y los maestros que a pesar de las condiciones que prevalecen por la pandemia, cumplen con su misión de enseñar.

Por otra parte, señaló que en lo que va del ciclo escolar 2021-2022, no se han reportado contagios por COVID-19 entre la comunidad educativa que de manera semipresencial ha decidido regresar a las aulas. En este aspecto, indicó que suman tres mil 700 las escuelas en actividades en este esquema y continúan sumándose más planteles de manera cuidadosa, consensuada, segura, gradual, escalonada y mixta.

De acuerdo con datos del Quinto Informe de Gobierno, dentro del eje Oaxaca Incluyente con Desarrollo Social, con respecto a la mejora de los espacios educativos, se detalla que de enero a septiembre de este año, por medio del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), con una inversión de 25.9 millones de pesos pesos se realizó la distribución de mobiliario y equipo en planteles de todo el estado.

Lo anterior, para favorecer a 27 mil 446 estudiantes, así como a mil 377 docentes de 238 escuelas públicas de Educación Básica; y para concluir el último trimestre, con un monto de 13.9 millones de pesos pesos, se equipará a 128 escuelas públicas más de toda la entidad, en beneficio de 14 mil 779 estudiantes y 742 docentes de este nivel.

Entre los apoyos entregados se encuentran lotes de mesas, sillas, pizarrones, archiveros, ventiladores, instrumentos de bandas de guerra, equipos de sonido, pantallas, computadoras, impresoras, material de aseo, deportivo y de oficina.

La educación, como derecho humano fundamental reconocido de manera universal, representa para las personas una oportunidad para ejercer los demás derechos humanos. Por ello el Gobierno del Estado asume el compromiso de asegurar el acceso a la enseñanza y de brindar servicios educativos de calidad que, en un marco de inclusión y equidad, permitan mejorar la condición social de la población oaxaqueña y contribuir a su completo desarrollo, se destaca en el texto del Quinto Informe de Gobierno.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario