Siguen reuniones para resolver tema de despedidos de los SSO: Secretario de Salud

-Señaló que una de las posibilidades es la de enviar a este personal al que ya no se le renovó su contrato, a laborar a otros estados del país.

Mario Romero

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Director de los Servicios de Salud de Oaxaca Juan Carlos Márquez Heine, comentó que se sigue en pláticas con los ex trabajadores, con líderes sindicales y con el Gobierno Federal para resolver este tema, en el que se han despedido a 2 mil 200 trabajadores.

Señaló que una de las posibilidades es la de enviar a este personal al que ya no se le renovó su contrato, a laborar a otros estados del país, asimismo reiteró que estos ex trabajadores sabían desde un principio que su puesto era eventual y tuvieron que no renovarles el contrato, debido a que no contaban con un techo presupuestal.

Agregó que el Gobierno del Estado tuvo que dejar de pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para cubrir el pago del salario de este personal, situación que generó una deuda de 9 mil millones de pesos a la federación.

Sobre el asunto del “Pandora papers”, Márquez Heine comentó que todo es legal, también reconoció que en su momento formó parte de ello, aunque aclaró que cuando estaba en ese proceso, tenían una serie de inquietudes e ideas, se abrió la empresa, sin embargo nunca se le dio forma y mucho menos se le “inyectó” dinero.

