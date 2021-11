Se caen a pedazos semáforos en Tuxtepec a vista de autoridades municipales

-Ni semáforos inteligentes ni reciclados; la funcionalidad de los semáforos se volvió en un problema en la administración actual y las autoridades no han dado la cara ni la pronta solución a este problema.



Ángel Camarena



Tuxtepec, Oaxaca.– Tuxtepec se quedó sin semáforos análogos, digitales o inteligentes. Conforme pasó el tiempo, estas señalizaciones dejaron de funcionar en cada vez más puntos importantes del casco urbano sin que la autoridad municipal se diera abasto en resolver el problema.



Transitar por el centro de la ciudad sin semáforos y con falta de cultura vial, es un caos; situaciones a las que se les suma la ruptura de calles. Es u conjunto de problemas que sólo han abonado al hartazgo de la población.

La semaforización se cae a pedazos a la vista de autoridades y ciudadanos. La esperanza de que estos sean reparados se ha ido perdiendo conforme las luces se estos aparatos se han apagado sin ver la reparación de otros.



El cambio de semáforos inteligentes de la tecnología led en la administración pasada dejó a deber a la ciudadanía, pues cada vez que llueven se descomponen. Ante ese problema algunos fueron sustituidos por los antiguos semáforos, pero ahora hasta esos han dejado de servir.



Los principales semáforos que siguen con estas afectaciones se ubican en la avenida Libertad en los cruces de Matamoros y Sebastián Ortiz; en Sebastián Ortiz y Daniel Soto; también en la avenida 20 de Noviembre al cruce con la calle Morelos, vialidades que son ejes principales hacia las diferentes instituciones bancarias y principales arterias de movilidad de Tuxtepec.

Hasta este momento los responsables de dicho mantenimiento o sustitución de estas señalizaciones, es la dirección de Servicios Básicos Municipales, en donde sus funcionarios se han negado a brindar declaraciones a pesar de reiteradas búsquedas para que ofrezcan una respuesta sobre esta problemática que pinta para ser otro problema que heredaran al gobierno entrante.

